Telecamere Ztl in corso Diaz, Federconsumatori: "Multe per cittadini ingannati dalla segnaletica"

Segnaletica non chiara all'ingresso di via Miller, traversa di corso Diaz, che – essendo in Ztl – dispone di telecamere per multare chi è sprovvisto di permesso. A lamentare la situazione ambigua di questo varco è il presidente di Federconsumatori, Milad Jubran Basir, che nel giro di pochi giorni si è visto gestire 5 casi analoghi. Chi percorre corso Diaz, dopo la prima telecamera subito dopo il semaforo (ma quella ha il cartello giallo di 'accesso consentito') ne trova un'altra a metà corso nella svolta a destra di via Miller, verso la Provincia e poi pure una terza pochi metri dopo, davanti al teatro Diego Fabbri. Questa sequenza di telecamere, a detta di Basir, confonde, in quanto la segnaletica consiglierebbe di non proseguire lungo corso Diaz, facendo così deviare automobilisti inconsapevoli proprio in via Miller.

Spiega Basir: “In questi giorni si sono rivolti a noi, personalmente e tramite il telefono, diversi cittadini forlivesi per segnalare un problema relativo al sistema della telecamere installate in vari punti prima dell'accesso al centro storico di Forlì”. Per Basir la segnaletica “indica in modo inequivocabile il divieto di continuare il transito in corso Diaz e di conseguenza l'unico accesso privo di indicazione è via Giuseppe Miller, peccato però che tutti i cittadini che hanno seguito la segnaletica stradale sono state multate. Aldilà di ogni interpretazione o l'essere d'accordo o no su questa scelta che ha fatto l'Amministrazione Comunale di Forlì, credo che la segnaletica stradale debba essere trasparente e non equivoca e deve dare indicazione corretta per evitare ogni forma di trappole ed inganni. Infine si chiede all'Amministrazione di verificare il caso da noi segnalato, migliorando e correggendo la segnaletica ed eventualmente annullare tutte le contravvenzioni emesse tramite la telecamera in questione ( corso Diaz – via Miller )”.