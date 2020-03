"Restare in casa non è solo un obbligo, ma un dovere": la telefonata del Comune ai forlivesi

Nuovo messaggio telefonico a tutti i forlivesi iscritti al servizio "Alert System" del Comune di Forlì. Una ventina di secondi per ricordare a tutti i cittadini "che in questi giorni restare in casa non è solo un obbligo, ma un dovere. E' la dimostrazione che ognuno di noi vuole bene al proprio Paese ed è responsabile nei confronti della collettività. Impegniamoci a rispettare le regole ed usciamo solo se è assolutamente necessario. Grazie per la collaborazione".

Per essere raggiunti dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.