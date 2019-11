Telefoni muti e canali Mediaset ko: il maltempo presenta i conti a Tredozio

L'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l'entroterra forlivese ha mandato in tilt il sistema di telefonia mobile di Tredozio. La problematica interessa gli utenti Tim e Vodafone. Sono rimasti gravemente danneggiati i i terminali di linea SHDSL lato sito Tredozio, con il personale di Tim all'opera per ripristinare il servizio. Penalizzati soprattutto gli utenti con i telefoni di vecchia generazione, con Tim che conta di risolvere il danno che ha colpito la rete Gsm entro venerdì.

Vodafone usa invece per il proprio servizio unicamente la linea fissa SHDSL in rame, quella che è rimasta maggiormente danneggiata, con i tecnici che stanno cercando di risolvere la situazione nei tempi più rapidi possibili. Quindi a differenza di Tim che per il segnale di nuova generazione sfrutta ponti radio, Vodafone risulta ancora in parte inattiva. Saltati i canali Mediaset. Sono rimasti danneggiati entrambi i ripetitori e il principale sarà aggiustato venerdì. L'altro è molto danneggiato e quindi ci vorrà un po' più di tempo.