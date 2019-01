Temperature in picchiata: il freddo spazzerà via le nebbie, ma niente neve

Temperature in picchiata sulla Romagna. È la conseguenza di un'irruzione di aria molto fredda di matrice artica continentale, che avrà come target il centro-sud. Non sono attese precipitazioni, ma le correnti avranno il beneficio di spazzare via le nebbie. La Proiezione Civile ha diramato un'allerta gialla, specificando che "per la giornata di mercoledì sono previsti venti molto forti da nord-nord/est (62-74 km/h) sulla Romagna meridionale, in particolare sul Riminese in graduale attenuazione nella notte/prime ore del mattino di giovedì e mare agitato al largo (altezza dell'onda stimata tra 2,5 e 3,2 metri) sulla costa romagnola dalle ore serali in graduale attenuazione nella notte-prime ore del mattino di giovedì. Per giovedì sono previste temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi sull'intero territorio regionale, ad esclusione del settore costiero".