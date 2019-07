Tempi di riposo e verifiche sui mezzi: settimana di controlli sui camion e autobus

La rete delle Polizie stradali europea Tispol ha annunciato che da lunedì a domenica 28 luglio si svolgerà la campagna europea Truck and Bus, che prevede un'intensificazione dei controlli su strada verso camion e autobus. Durante questi giorni, le pattuglie della Polstrada controlleranno lo stato psicofisico dell'autista, la documentazione del carico e il veicolo, con un'attenzione verso quelli più a rischio, come le merci in regime Adr.

Tra le verifiche anche quelle sui tempi di guida e riposo, sulla manomissione del cronotachigrafo e sulla regolarità delle autorizzazione all'autotrasporto. Sulle strade di competenza della Polizia Stradale di Forlì-Cesena saranno attive 13 pattuglie.