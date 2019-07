Tempi più lunghi per il cantiere che blocca viale Salinatore: un'altra settimana di disagi

Ancora una settimana di passione a Porta Schiavonia. Si protrarranno oltre il previsto i lavori di Hera che bloccano l'ingresso di viale Salinatore, costringendo il traffico a dirottarsi in centro lungo corso Garibaldi o in viale Italia. Hera, che opera in quel punto, proprio all'innesto del viale sulla rotonda di Porta Schiavonia, ha comunicato al Comune la necessità di mantenere lo scavo attualmente presente per tutta la settimana prossima, col permanere quindi di disagi in quell'incrocio percorso ogni giorno da migliaia di veicoli. Il cantiere andrà a sovrapporsi, seppure di qualche giorno con l'avvio di un altro cantiere stradale poco distante, quello che viene avviato in zona Ravaldino per la realizzazione di tre nuove rotonde.

