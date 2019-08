Prima il buio, poi la tempesta: il temporale spaventa il Forlivese. Un albero travolge una persona

Prima il buio. Poi il finimondo. Il cielo si è scatenato improvvisamente alle 18. Annunciata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, il fronte temporalesco ha scaricato tutta la sua potenza. Un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento: prima la shelf cloud, la nube a mensola, poi l'acquazzone anche con grandine. Il putiferio è durato una trentina di minuti, con i pluviometri che hanno accumulato tra i 10 ed i 20 millimetri a seconda delle zone. La forte intensità della pioggia ha causato l'abbattimento di alcuni rami in via Bertini, mentre in alcune strade il mancato assorbimento dell'acqua piovana ha causato temporanei piccoli allagamenti. Sono diversi gli interventi che ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco.

Le raffiche di vento hanno toccato punte di 74,2 chilometri orari nella zona di San Leonardo, secondo quanto misurato da una stazione meteo associata alla rete amatoriale Emilia Romagna Meteo. A Modigliana, secondo le prime informazioni, il personale del 115 è impegnato nel soccorso di una persona rimasta travolta da un albero. Altri interventi di messa in sicurezza di alberi e rami nelle aree del forese, via Gorizia e Villafranca.

Il weekend sarà all´insegna del bel tempo con cielo in prevalenza sereno, salvo temporanei addensamenti ad evoluzione sui rilievi e occasionalmente in pianura. Le temperature sono previste in aumento con massime comprese tra 28/29 gradi sulla costa e 33-34 sulla pianura emiliana. "Nei primi giorni della settima un campo di alta pressione tenderà a interessare il bacino del Mediterraneo spingendosi sino a nord delle Alpi, garantendo condizioni di tempo stabile con prevalenza di cielo sereno - annuncia l'Arpae -. Successivamente correnti atlantiche che tenderanno a lambire il nord-italia potranno favorire condizioni di instabilità con possibilità di episodi temporaleschi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo sino a mercoledì mentre sembra probabile una leggera flessione a termine periodo".