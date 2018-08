Maltempo, ecco i temporali: forte acquazzone colpisce Villafranca

Primi effetti dell'ondata di maltempo attesa per il fine settimana sul Forlivese. Nel tardo pomeriggio di sabato un sistema temporalesco ha colpito la zona di Villafranca. In pochi minuti la stazione meteo associata alla rete di Emilia Romagna Meteo ha registrato oltre 40 millimetri di pioggia. Stesso quantitativo anche a San Pietro in Trento, dove è comparsa anche la grandine. Qui è stata registrata una raffica di vento di 53 chilometri orari. Piogge sparse, a carattere temporalesco sul resto del territorio, tuttavia deboli. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "arancione" per temporali anche per domenica.

Recita l'avviso: "Un minimo depressionario in rapido transito sull'Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato e domenica. Sabato sono previsti temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio". Domenica, invece, sono attesi "temporali diffusi anche organizzati di forte intensità, localmente persistenti, più probabili al mattino, in esaurimento nel corso del pomeriggio. I venti saranno forti (intensità media stimata intorno ai 70 Km/h) sul settore costiero, in attenuazione soltanto dalle ore serali. Il mare è previsto molto mosso (agitato al largo) con altezza dell'onda stimata intorno ai 3 metri già dalle prime ore del mattino. Il moto ondoso è atteso in attenuazione in serata". La Protezione Civile mette in guardia i turisti: "Viste le previsioni metereologiche si possono verificare criticità nei bacini montani, nei reticoli minori e di drenaggio, con superamenti del livello 1".