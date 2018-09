Tenta di evitare il controllo dei Carabinieri: nascondeva del "fumo"

I Carabinieri di Ronco hanno segnalato alla locale Prefettura una studentessa incensurata di 21 anni perchè trovata con un grammo di marijuana. La giovane, mentre si trovava in via Manzoni, alla vista degli uomini dell'Arma, ha tentato in modo invano di confondersi tra i passanti. Quando è stata fermata ed identificata è stata trovata con un grammo di marijuana, ragion per cui è stata segnalata per "detenzione illegale per uso personale di sostanze stupefacenti".