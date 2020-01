Tenta il suicidio lanciandosi contro le auto in transito: salvato dalla Polizia

Attimi di paura qualche mattinata fa a Forlì, zona San Lorenzo in Noceto. Alcuni automobilisti hanno segnalato alla Polizia la presenza di un uomo che al passaggio dei veicoli si gettava in mezzo alla strada, cercando di provocare un incidente. Sul posto si è recata una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, che ha riscontrato la presenza di un 52enne residente in città che camminava a margine della statale e che versava in stato confusionale.

L’uomo, anche in presenza degli agenti, ha cercato di farsi investire, manifestando evidenti istinti suicidi. Con difficoltà è stato trattenuto sino all’arrivo di un’ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni", dove è stato preso in carico dal reparto psichiatrico, fortunatamente senza che nel frattempo avesse riportato lesioni, nonostante sia stato poi accertato che in un caso un veicolo pur provando a schivarlo non era riuscito ad evitare l’impatto.