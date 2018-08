Tentano la truffa in hotel, ma la carta di credito è di un altro: denunciati

Una truffa studiata nei dettagli che avrebbe consentito a due coniugi di alloggiare gratuitamente in una struttura ricettiva di Forlì. I Carabinieri di Forlì, nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno eseguito alcuni controlli in strutture ricettive della città. Nell’ambito di tale attività, all’interno di una struttura ricettiva risultavano alloggiati due cittadini stranieri la cui prenotazione era stata confermata via mail e nella stessa erano stati indicati i dati di una carta di credito con l’autorizzazione di addebito, con allegato una copia di una carta di identità risultata intestata ad un cittadino senegalese residente nel milanese.

Dai controlli effettuati dai militari sarebbe emerso però che la carta di credito utilizzata per eseguire la prenotazione era stata rilasciata da un istituto di credito francese e non era di proprietà dei due ospiti presenti nella struttura. Inoltre, la carta di identità che era stata allegata alla carta di credito è risultata falsa. I militari, trovandosi di fronte ad un tentativo di truffa con l’utilizzo di documenti falsi, hanno deciso di procedere al controllo dei due soggetti ospitati e alla loro successiva perquisizione. Condotti presso gli uffici del comando di corso Mazzini, al termine delle formalità di rito, i due sono stati denunciati in stato di libertà per uso di atto falso, tentata truffa ed utilizzo illecito di carte di pagamento.