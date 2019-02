Tentata rapina con coltello: si cerca l’autore, ma anche la vittima

Tentata rapina mercoledì mattina nei pressi del multisala Astoria. L’allarme è giunto intorno alle 9 alla Centrale della Polizia di Stato da parte di un testimone, che ha raccontato di avere assistito alla scena nella quale un ragazzo molto giovane, parzialmente travisato da cappuccio e bandana, ha avvicinato una signora sui 70 anni cercando di rapinarla armato di coltello. La rapina non è andata a buon fine per la reazione della donna, che ha iniziato ad urlare e anche per le urla del testimone contro il giovane malvivente, che si è dato alla fuga, per un po anche inseguito dal soccorritore, che però poi l’ha perso di vista, e che in seguito ha chiamato il 113.

Nel frattempo la vittima, rimasta incolume, si è rifugiata nella vicina ferramenta, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della Polizia. La descrizione dell’evento da parte del testimone è piuttosto dettagliata, anche con riferimento alle caratteristiche fisico somatiche dell’autore, ma sarebbe importante che la donna in questione si presentasse alle forze di Polizia per rendere denuncia e descrivere nel dettaglio l’evoluzione dei fatti rendendo così la sua preziosa testimonianza per arrivare alla cattura del rapinatore, sulle cui tracce sono le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì. Qualora leggendo la notizia la vittima comprenda di essere stata la protagonista del fatto è pregata di rivolgersi all’Ufficio denunce della Questura.