La banda del "buco" tenta il colpo alle poste e tiene sotto scacco le dipendenti. Caccia all'uomo con l'elicottero

Fallito assalto venerdì mattina all'ufficio postale di Civitella. I malviventi hanno preso di mira i locali di viale Roma. Un colpo meditato e concretizzato nel primo giorno del mese, quello del ritiro delle pensioni, ma che non si è concretizzato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il commando ha iniziato la fase preparativa alla rapina già nella nottata tra giovedì e venerdì. Sono entrati nei locali della Telecom, che si trovano sotto l'ufficio postale, sfondando il soffitto, riuscendo così ad entrare in uno stanzino delle Poste. Quindi hanno atteso l'arrivo dei dipendenti.

Non appena sono entrate alcune impiegate, i banditi le hanno subito bloccate, chiudendole in bagno. Ma qualcosa si è inceppato nei piani dei balordi, costretti a dileguarsi a mani vuote. L'allarme è giunto poco dopo le 8.30. Sul posto gran dispiegamento di forze, con l'arrivo di numerose pattuglie dei Carabinieri. Si è alzato in volo anche l'elicottero dell'Arma, decollato dall'aeroporto di Forlì, sede del 13esimo Elinucleo di Forlì, che ha sorvolato la vallata del Bidente. Presente anche un'ambulanza.

Seguiranno maggiori informazioni