Pistola in pugno fa irruzione all'ufficio postale all'orario di chiusura

Tentata rapina nella prima serata di giovedì all'ufficio postale di via Edison, nella zona industriale di Forlì. E' successo intorno alle 19.30: mancavano pochi minuti alla chiusura quando si è materializzato un bandito col volto travisato da un passamontagna ed una pistola, non è chiaro se e vero o giocattolo. Il malvivente ha minacciato i dipendenti presenti, ma non è riuscito nell'intento di portar via i contanti. L'individuo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi, che hanno acquisito le testimonianze dei presenti, e attivato la caccia all'uomo. Sono in corso le indagini per dare un'identità al rapinatore. Si attendono riscontri anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.