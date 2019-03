Tentata rapina con coltello, identificata la vittima. La Polizia sulle tracce del bandito

Si è presentata venerdì mattina di buon ora la vittima della rapina avvenuta lunedì qualche giorno fa in via Ribolle al multisala Astoria. La signora, 68enne forlivese, ha letto l’articolo comparso sulla stampa e con grande senso civico ha contattato l’Ufficio denunce della Questura per concordare la presentazione della denuncia.

Al poliziotto che ha raccolto il verbale ha riferito i dettagli della vicenda, raccontando che quella mattina, prima di rientrare a casa col ciclomotore dopo essere stata in ospedale, si era fermata in via Ribolle vicino alla ferramenta per fare un acquisto, e dopo avere parcheggiato il motorino si era improvvisamente trovata davanti un giovane armato di coltello che gli aveva intimato di consegnare il portafoglio, ma che alle sue urla, seguite anche da quelle di un testimone, si era dato alla fuga senza riuscire nel suo intento.

La denunciante ha reso una descrizione molto precisa del ragazzo, del coltello e del suo abbigliamento, molto utile per la prosecuzione delle indagini, tant’è che poi un giovane è stato fermato da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì durante il servizio di controllo del territorio e sul suo conto sono in corso attivi approfondimenti per appurane le responsabilità.