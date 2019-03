Tentata rapina ai danni di un'anziana per pagarsi la "coca". Il 17enne ora è in comunità

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, diretti dal dirigente Stefano Santandrea, hanno notificato un provvedimento di natura cautelare al minorenne ritenuto responsabile della tentata rapina in via Ribolle di qualche giorno fa. Il provvedimento limitativo della libertà personale è stato disposto dal gip del Tribunale per i minorenni di Bologna Anna Filocamo, su richiesta del pubblico ministero Emiliano Arcelli, che ha condiviso in pieno le concrete e precise risultanze investigative prodotte dagli investigatori.

Gli uomini della Questura di Corso Garibaldi in breve tempo hanno ricostruito il caso in esame, nonostante le difficoltà derivanti dall’iniziale mancanza della denuncia della vittima, che non era stata rintracciata nell’immediatezza. Paradossalmente, i poliziotti identificarono prima l’autore della vittima, che si presentò in Questura solo dopo aver accolto l’appello sugli organi di informazione lanciato dagli investigatori. Il ragazzo è stato collocato in una comunità terapeutica, con l’obbligo di rimanervi e seguire un adeguato programma di recupero.