Tentano una truffa: ma l'anziana vittima si dimostra più astuta dei malviventi

Sventato nel primo pomeriggio di lunedì un tentativo di truffa grazie alla malizia della potenziale vittima, una signora anziana. La donna ha raccontato ai poliziiotti di avere parcheggiato l’auto in piazzale Kennedy e di avere effettuato un prelievo al bancomat. Nel risalire nell’auto si è accorta che qualcuno aveva danneggiato la serratura. Nello stesso momento è stata avvicinata da un uomo ed una donna, descritti come di mezza età e caratteri somatici dell’est, i quali le hanno domandato il cambio di una banconota da 100 euro, poiché a loro serviva un taglio inferiore per fare una donazione alla vicina parrocchia di Regina Pacis. La signora non è caduta nel tranello, capendo che quella era una scusa per farle tirare fuori il portafoglio, e così ha allontanato a malo modo gli impostori, che, quando sono sopraggiunti gli agenti della volante si erano ormai già allontanati frettolosamente.