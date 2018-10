Ladri acrobati in azione: vengono scoperti e costretti alla fuga a mani vuote

Ladri acrobati in azione nella prima serata di giovedì in una palazzina a due piani in via Avogadro, a San Martino in Strada. I condomini si sono accorti della sgradita visita dopo aver sentito degli strani rumori provenire dalla grondaia e dalla finestra è stato notato un soggetto appoggiato al muro con pantaloni mimetici e giacca in pelle che cercava di nascondersi. In particolare le urla della residente hanno costretto a scendere giù dal secondo piano dal tubo del gas un soggetto con indumenti blu ed equipaggiato di guanti e cappellino bianco. Subito è stato dato l'allarme ai carabinieri, che hanno iniziato la caccia all'uomo. Al piano superiore i malviventi erano riusciti a forzare la serratura e hanno messo un po' a soqquadro qualche cassetto, senza fortunatamente riuscire a prendere nulla. Probabilmente le urla della residente hanno rovinato i piani dei malviventi, che si sono dati alla macchia.