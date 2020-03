Tenta un furto in un cantiere edile: bloccato lungo la Bidentina durante la fuga

Ladro bloccato dai Carabinieri mentre si stava dileguando dopo un tentativo di furto. Si tratta di un cinquantenne residente a Meldola, che è stato denunciato sabato scorso a piede libero. Nel mirino dell'individuo era finito un cantiere edile in via Gualchiera. Ad attivare il proprietario è stato il sistema antintrusione, che gli ha permesso di giungere rapidamente sul posto ed osservare la via di fuga del malvivente lungo la Bidentina. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del 112. Una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio finalizzato al contrasto dei furti, ha intercettato il fuggiasco, ancora in possesso di un paio di pinze. Secondo quanto ricostruito poi dagli investigatore, il cinquantenne di era introdotto nell'area privata scavalcando la recinzione di uno stabile in costruzione.