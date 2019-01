Tenta di rubare cinque Playstation: buste schermate per eludere l'anti-taccheggio, ma il colpo non riesce

Ha tentato di rubare ben cinque consolle Playstation all'interno dell'Unieuro, al centro commerciale Punta di Ferro di Forlì. Un'incensurata imolese di 22 anni è finita nei guai con l'accusa di "tentato furto aggravato". L'episodio si è consumato martedì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Corso Garibaldi, la ragazza ha prelevato dagli scaffali cinque Playstation, per un valore di circa 1600 euro, riponendole all’interno di due grandi buste in carta modificate con schermature in alluminio, con la speranza che queste fossero sufficienti per evitare l’attivazione del segnale di allarme antitaccheggio.

Purtroppo per lei, invece, al momento in cui si è trovata a superare le colonnine di rilevamento installate a fianco della cassa, è scattato il segnale sonoro che ha permesso l’immediato intervento dell’addetto alla sicurezza, che l’ha immediatamente bloccata chiamando anche la Polizia. Gli agenti intevenuti hanno perquisito la donna recuperando la merce sottratta, appurando inoltre le modifiche apportate ai contenitori, per l’appunto con l’applicazione della pellicola di alluminio. La giovane è stata accompagnata in Questura, da dove è stata rilasciata più tardi con la notifica della denuncia alla Procura, e la consegna del foglio di via obbligatorio disposto dal Questore, con divieto di ritorno in città per tre anni.

Proseguono le indagini per verificare se la giovane abbia agito da sola o con la collaborazione di altri; inoltre, tenuto conto della particolare specializzazione dimostrata, altri accertamenti saranno necessari per capire se in passato, anche in altri negozi, la ragazza si sia resa responsabile di reati dello stesso tipo. Gli inquirenti sono al lavoro per capire a chi fosse destinata la merce di cui è stata tentata la sottrazione.