I ladri di monetine tentano il furto all'istituto Artusi: la fuga è a mani vuote

Tentativo di furto nel cuore della nottata tra lunedì e martedì alla sede centrale dell'Istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avevano come obiettivo le monete presenti all’interno delle macchinette delle vivande, che si trovano nell’atrio del plesso "Ex-scuole medie". Tuttavia non sarebbero riusciti nel concretizzare il furto, dileguandosi a mani vuote col favore delle tenebre. Martedì mattina gli uomini dell'Arma, su segnalazione dell'istituto, sono giunti sul posto per i sopralluoghi del caso.