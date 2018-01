Si arrampicano sui pluviali, i ladri tentano il furto: fuga a mani vuote

Tentativo di furto nella tarda serata di martedì in un'abitazione in via Monari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante della Questura di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di rito, i "soliti ignoti" si sono arrampicati attraverso i pluviali, raggiungendo il balcone dell'abitazione. I malviventi hanno tentato di forzare alcune porte-finestre, ma senza riuscirvi. A quel punto hanno preferito allontanarsi. I proprietari hanno scoperto la sgradita visita intorno alle 23, allertando la Polizia, giunta per il sopralluogo.