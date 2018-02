Mentre passeggia il cane comincia a correre e mette in fuga un ladro

Ladro messo in fuga da un cane. E' quanto accaduto giovedì pomeriggio in un condominio in via Pavan. L'animale era portato a spasso dal padrone, quando improvvisamente ha cominciato a correre ed abbaiare. Nella circostanza si è allontanato in fretta uno sconosciuto. Il residente ha notato un infisso forzato, allertando il figlio dei proprietari di casa, attualmente fuori città per vacanza, e il 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì, che hanno appurato come il malvivente avesso messo a soqquadro alcune stanze, senza portare via nulla.