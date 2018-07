Tentato omicidio e violenza privata: la Polizia arresta un uomo

La Polizia di Stato ed in particolare la Squadra mobile di Forli nei giorni scorsi ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica, presso il tribunale ordinario di Forli’ nei confronti di un albanese di 29 anni residente a Forlimpopoli. L'uomo deve espiare 10 anni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’arma e violenza privata per fatti accaduti nel 2013 a Forli.



In quella circostanza l'uomo, oltre ad essere mosso da un “movente” passionale collegato ad una passata relazione della sua attuale compagna, agì a volto scoperto esplodendo colpi di arma da fuoco nei confronti del suo connazionale nonché rivale in amore. Il ferito venne colpito al torace e venne trasportato in ospedale in pericolo di vita, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione della milza. Secondo una prima ricostruzione i protagonisti della vicenda risultarono due gruppi contrapposti di albanesi composti da 4 e 6 giovani che si erano dati appuntamento per chiarire questioni sentimentali. Tutti i componenti del gruppo guidato dal 29enne si presentarono armati di pistola ed aggredirono la parte offesa che, dopo essere stato gettato a terra e preso a calci e pugni, era stato colpito con un colpo di arma da fuoco. Ora si trova in carcere