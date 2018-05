Minaccia di lanciarsi dal ponte dei Veneziani: operatore del 118 le salva la vita

Lo scorso 6 febbraio aveva tentato il disperato gesto. Ma il peggio venne scongiurato dal tempestivo intervento dei Carabinieri. Mercoledì mattina ci ha riprovato: voleva lanciarsi dal ponte dei Veneziani. Ma anche in questo caso è arrivato un "angelo custode" a salvarle la vita. Un operatore del 118. L'aspirante suicida è una giovane maggiorenne, alle prese con un momento di sofferenza. I fatti si sono consumati poco dopo le 8.

Alcuni passanti l'hanno notata seduta sulla balaustra del ponte, con le gambe sporte verso il fiume Bidente. L'intenzione era presumibilmente quella di gettarsi nel corso d'acqua, dove in quel tratto è presente una piccola cascata. Tempestivamente sono giunti i sanitari del 118, con un operatore di "Romagna Soccorso" che è riuscito ad evitare il peggio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. La ragazza è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale.