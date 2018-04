Tenta di impiccarsi, ma precipita: salvo dopo un volo di quattro metri

E' finito ricoverato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena nel tentativo di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto nel cuore della mattinata di mercoledì in una struttura terapeutica psichiatrica dell'entroterra forlivese. L'uomo, un 62enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri che hanno proceduto ai rilievi di legge, ha raggiunto la propria stanza, riuscendo ad aprire la finestra priva di maniglia con un cesoia. Quindi, legando un lenzuolo alla ringhiera di un letto, ha tentato di impiccarsi.

Il nodo non ha retto il peso dell'uomo, che è precipitato da un'altezza di circa quattro metri. L'impatto è stato attutito da una tende sotto stante, che ha ridotto l'urto al suolo. L'individuo ha riportato la frattura del femore e di alcune vertebre lombari. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. Gli uomini dell'Arma indagano sulle cause dell'insano gesto.

Un mercoledì nero