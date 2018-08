Paura in pieno centro: 17enne tenta il suicidio gettandosi dal balcone

Tentato suicidio domenica mattina, intorno alle 9, in pieno centro. Una ragazza di 17 anni, di origini straniere, si è gettata dal balcone di una casa al primo piano in una via a pochi metri dal Tribunale, dall'altezza di circa quattro metri, precipitando sul marciapiede sottostante. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno caricato la giovane per trasportarla all'ospedale di Forlì, dove è atterrata l'elimedica giunta da Ravenna con la quale la ferita è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Squada mobile di Forlì e la Polizia scientifica per i rilievi di legge. Sembra che la giovane si fosse allontanata da casa qualche giorno fa, gli inquirenti stanno indagando per capire se dietro alle motivazioni del gesto ci fossero problemi familiari.