Tenta di togliersi la vita impiccandosi ad un termosifone: strappato alla morte

A dare l'allarme è stata la fidanzata, che l'ha trovato senza sensi. Il provvidenziale intervento di un'infermiera l'ha strappato alla morte. E' ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, e non è in pericolo di vita, un 32enne che nella tarda serata di giovedì ha tentato di farla finita con la vita. Ignoti i motivi che l'hanno spinto all'estremo gesto.

I fatti si sono consumati in una camera d'albergo del territorio forlivese, dove il ragazzo alloggiava insieme alla compagna, coetanea. Approfittando di un momento di isolamento, il giovane ha cercato di impiccarsi con la cintura dei pantaloni, legandola al termosifone. Tornata in camera, la fidanzata si è trovata davanti agli occhi la scena scioccante.

Subito ha dato l'allarme. In quel momento era presente nella struttura ricettiva un'infermiera, che ha prestato le prime fondamentali cure all'aspirante suicida. Quindi l'ha affidato ai sanitari di "Romagna Soccorso", che l'hanno trasportato al nosocomio di Vecchiazzano. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Forlimpopoli. Ancora sconosciuta la natura del gesto.