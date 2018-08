Terminati i lavori alla storica scuola elementare di Ca' Ossi: da settembre riprendono le lezioni

A settembre l’anno scolastico partirà regolarmente nel nuovo plesso scolastico, quello storico di via Ribolle. Ritorna così a funzionare la scuola elementare di Ca’ Ossi, intitolata a Matteotti, le cui lezioni negli ultimi due anni sono state trasferite in un’ala posteriore della vicina scuola elementare Melozzo. La Matteotti è stata oggetto di un importante intervento di ripristino che ha visto la demolizione e la ricostruzione con criteri anti-sismici dell’edificio delle aule scolastiche. Annesso ad esso c’era e c’è tuttora una palazzina più antica che prima non veniva utilizzata per le classi. Anch’essa è stata recuperata e resa disponibile per le attività scolastiche. L’intervento è costato 1,2 milioni di euro. Ad annunciare su Facebook il termine dei lavori è stata l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Gardini, che ha effettuato un sopralluogo tecnico finale assieme ad un geometra del Comune, Gilberto Cenni e una docente in rappresentanza dei maestri della Matteotti, Loretta Cecchi.