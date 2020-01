Terra del Sole, arrivano due milioni di euro per il restauro delle mura

Due milioni di euro per il restauro delle mura cinquecentesche di Terra del Sole. Si tratta dello sblocco delle risorse fermate dal precedente governo, che ammontano per tutta I'talia a circa 300 milioni di euro e sono incluse nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" per progetti finalizzati al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Spiega il sindaco Marianna Tonellato: "Il bando era stato voluto dal Governo Renzi e dal ministro Maria Elena Boschi e la graduatoria era stata già pubblicata. Il nostro Comune era tra quelli finanziati, ma il progetto aveva subito una battuta d’arresto a causa del Governo Salvini che aveva dirottato quelle risorse altrove, a grave detrimento dei Comuni come il nostro".

"Non facemmo in tempo a pubblicarlo che cadde il Governo - prosegue il primo cittadino -. Finalmente il centrosinistra tornava al Governo, e da allora il mio impegno non è diminuito, così come quello di Matteo Renzi e di Elena Bonetti. Di fatto, la loro promessa non si è fatta attendere. In poco tempo, grazie a loro e tramite l’approvazione dell’ultima legge di bilancio, il Bando Aree Degradate può scorrere la sua graduatoria grazie ai 300 milioni di euro stanziati dalla Ministra Bonetti. La mia gioia è incontenibile. E di questo grandissimo risultato non posso che ringraziare per la fatica e l’impegno di questi mesi, Matteo Renzi ed Elena Bonetti. Ma non posso dimenticare la lungimiranza di Luigi Pieraccini, il sindaco che mi ha preceduto e che ha creduto in questo progetto aderendovi tramite il Gruppo Economico di Interesse Europeo, su proposta e progetto della sua presidente Liviana Zanetti".