Terremoto in zona Mugello, la scossa avvertita anche nell'appennino faentino e forlivese

Decine di scosse di terremoto si stanno susseguendo dalla notte nel Mugello, in Toscana. La più forte, di magnitudo 4.5, è stata registrata alle 4.37 ed è stata avvertita fino a Firenze e Pistoia. Per le altre, l'intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2. In diversi hanno segnalato di aver avvertito la scossa nella zona dell'appennino faentino, tra Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio e Fognano. Avvertita anche nella provincia forlivese, in particolar modo a Modigliana e in parte dell'appennino: diverse le segnalazioni sui social.

In corso verifiche su eventuali danni, e scuole chiuse in alcuni Comuni dell'area todcana. Sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Bloccata anche l'Alta velocità tra Firenze e Bologna oltre al traffico regionale. Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due gli epicentri: uno a Scarperia San Piero (FI), dal quale ha preso origine la scossa più violenta; l'altro a Barberino del Mugello (FI). Molte le persone che via via hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada, rifugiandosi nelle auto per proteggersi dalla pioggia.

"La scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura - ha raccontato all'Ansa, il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti, che tranquillizza sulla presenza di danni - Al momento non risultano ai carabinieri che hanno effettuato i primi sopralluoghi, né a me sono arrivate segnalazioni in merito. Intanto è stato attivato il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile".