Terremoto nel Centro Italia, è giunto il mezzo d'opera donato dal Comitato di Forlì

Giunge a destinazione la donazione del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo a favore dei terremotati del Centro Italia. Dopo quattro ore l’escavatore “terna” New Holland 100 C donata dal Comitato al Comune di Castelsantangelo sul Nera è giunto a destinazione. L’arrivo è stato accolto da alcuni rappresentanti locali che nell’attesa avevano sfidato il gelo dei 10 gradi sotto zero.

Un dipendente del Comune che aveva seriamente rischiato nel tentativo inutile di spegnere l’incendio che aveva distrutto la vecchia “terna”, non perde tempo: si è subito messo alla guida, , ha acceso il motore per “ il primo carico di sale” da spargere sulle strade ghiacciate.

Castelsantangelo nella neve sarebbe affascinante se non fosse per le ferite dei terremoti che mostrano case squartate, muri pericolanti e macerie in gran parte ancora da rimuovere: il paese è deserto. Le casette promesse non sono ancora disponibili: le prime 12 delle quaranta assegnate sono in corso di ultimazione e si lavora per riuscire a consegnarle nelle prossime settimane. Il Sindaco Falcucci ricevendo il dono ha ringraziato i rappresentanti del Comitato e ha sottolineato “quanto è grande il cuore degli italiani sempre pronto ad aiutare nei momenti di bisogno. La terna è arrivata e sarà estremamente utile per le attività di supporto alla rimozione delle macerie all’interno delle frazioni ”.