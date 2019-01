Terremoto: sopralluogo su una casa lesionata, ispezionate anche le scuole

Diversi i controlli di sicurezza effettuati nel territorio di Forlì dopo la scossa di terremoto che si è verificata alcuni minuti dopo la mezzanotte, con epicentro nel Ravennate. Il sisma di 4.3 gradi Richter ha svegliato di soprassalto migliaia di forlivesi. Con le prime luci della mattina sono quindi partite le ispezioni, dove richieste. Tuttavia, dopo i controlli non si constatano danni significativi agli edifici.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, i tecnici dei Lavori pubblici del Comune di Forlì hanno effettuato sopralluoghi nelle diverse scuole della città nel corso della mattinata. I vigili del fuoco hanno invece avuto solo una richiesta di verifica statica, per una seconda casa di Vecchiazzano in cui già c'erano crepe e potenziali lesioni che si sarebbero allargate.