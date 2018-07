"The big draw" a Modigliana, workshop di disegno gratuito e aperto anche ai bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

The Big Draw è un ente di beneficenza che promuove annualmente una campagna per il disegno quale linguaggio universale di apprendimento, espressione e invenzione. Questo si traduce in un grande festival di disegno con migliaia di attività, per lo più gratuite, che collegano persone di tutte le età, con musei, artisti, spazi pubblici e privati.

The Big Draw nasce in Inghilterra e raduna ogni anno 300.000 persone solo in territorio inglese, ma l'obiettivo è molto più grande: espandere la giornata del disegno in tutto il Mondo. Fabriano sostiene il Festival del disegno portando The Big Draw in Italia.



Modigliana, grazie al progetto creativo dedicato alla Rocca dei Conti Guidi nel centenario del grande crollo del 1918 che ha determinato la sua forma attuale, è stata selezionata da Fabriano, e verrà inserita nel calendario degli eventi di The Big Draw. Un workshop di disegno gratuito e aperto anche ai bambini, purché accompagnati da adulti, nelle vie del paese, si terrà domenica 23 settembre per tutta la giornata sotto la guida di Patrizia Diamante maestra d'arte, e sarà interamente dedicato alla Roccaccia da vari punti di vista nelle diverse postazioni. Per aderire è sufficiente presentarsi nel luogo di raduno il giorno stesso, con il materiale da disegno. A evento concluso, i partecipanti potranno riportarsi gli elaborati a casa, o consegnarli per una mostra che stiamo preparando dentro il contest "Rifaccia la Roccaccia" che avrà luogo nel dicembre 2018.