The Greatest Coffee Maker, sfida alla macchina del caffè tra studenti degli Alberghieri: i premiati

È un podio tutto rosa quello proclamato sabato, al Grand Hotel di Forlì, al termine delle due giornate della terza edizione del concorso evento "The Greatest Coffee Maker", che ha visto 24 allievi di Sala-Bar del 4^ e 5^ anno di 24 Istituti Alberghieri italiani sfidarsi a colpi di caffè e cappuccino. Ad essersi aggiudicata il primo premio assoluto della giuria e la menzione speciale per la migliore contestualizzazione della propria ricetta di caffetteria è stata Ilaria Sangiorgi, tazzina d'oro dell'Istituto Alberghiero "Orio Vergani" di Ferrara, mentre al secondo posto si è classificata Yasmine Ben Rhalem dello IAL di Riccione e sul terzo gradino del podio è salita Sara Tomé, allieva dell'Istituto Alberghiero "Massimo Alberini" di Treviso, che si è guadagnata anche la menzione speciale della giuria per la migliore ricetta di caffetteria inedita.

Altro riconoscimento eccellente è andato a Alessandro Giovannardi dell'Istituto Alberghiero "Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro per la miglior preparazione ed estrazione del caffè filtro. Oltre agli allievi, a ricevere la prestigiosa tazzina d'oro è stato anche Stefano Buda, direttore tecnico del concorso e docente presso l'Istituto Alberghiero "P. Artusi" di Forlimpopoli, a testimonianza del forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell'ospitalità.

La premiazione di oggi è stata preceduta da una serata-evento, con la cena di gala svoltasi presso la grande sala dei ricevimenti dell'Istituto Artusi, co-organizzatore del concorso insieme a GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, e ad altre prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Protagonisti della serata i giovani aspiranti chef e maitre dell'Istituto che, coordinati dai loro docenti, hanno preparato e servito un menù raffinato con prelibatezze di stagione, che ha visto susseguirsi ricotta mantecata alle erbe fini, cuore di cipolla cotta farcita con castagno, crema di zucca con passatelli, cappellacci ai porcini su specchio di Fossa, filetto di maialino all'Albana passita e babà al rum e caffè. Oltre ai partecipanti al concorso, ospiti del gala dinner sono state anche diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, il comandante dei carabinieri di Forlimpopoli, Roberto Moretti e il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, Paolo Zoffoli.

"La terza edizione di quello che - dichiara Giacomo Pini di GPStudios - si è ormai guadagnato il titolo di concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, ha visto premiata la fiducia di una lunga lista di enti patrocinanti e di sponsor che, in numero raddoppiato rispetto alle prime due edizioni, hanno investito nel concorso", reso possibile anche grazie al patrocinio di Re.na.i.a, la rete nazionale degli istituti alberghieri. In quest'ottica, "The Greatest Coffee Maker - afferma Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" - si rivela un'importante occasione di crescita professionale per studenti e docenti che, nel corso delle due giornate di concorso, hanno potuto vivere insieme momenti collettivi di training in cui conoscenze teoriche, competenze tecnico-pratiche e talento creativo si sono intrecciati in un viaggio alla scoperta del caffè e della caffetteria, grande patrimonio culturale del nostro paese. L'aspetto saliente è, infatti, lo scambio di conoscenze e il potersi mettere alla prova in situazioni reali, poiché è da questo tipo di esperienze che si formano le professionalità destinate poi al settore turistico di qualità, hotel, bar e ristoranti stellati. In più, questa terza edizione del concorso è stata contrassegnata da un ulteriore elemento di novità, l'affermazione sempre più netta di nuovi talenti femminili in un mondo, quello della caffetteria, quasi prettamente maschile".