"C'è un pezzo della navicella spaziale nel fosso", sul posto accorrono i vigili del fuoco

"Correte, in un fosso c'è un pezzo della navicella spaziale cinese precipitata sulla terra". Curiosa segnalazione quella che i vigili del fuoco di Forlì hanno dovuto gestire nella mattinata di lunedì dovuta, principalmente, alla psicosi sul rientro in atmosfera della Tiangong-1. L'allarme è scattato verso le 11, quando già la stazione spaziale era precipitata nell'oceano Pacifico da ore, in via Narsete, zona Bagnolo, vicino al vivaio Sisaflor e parlava di un oggetto non identificato arrivato dal cielo che fumava. Sul posto è intervenuto il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico), con il personale del 115 che, armato di tute, ha provveduto ad analizzare quello che sembrava un tappo da bottiglia. Gli accertamenti, comunque, sono risultati tutti negativi e, alla fine, l'allarme è rientrato.