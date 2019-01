Tim non funziona ovunque: sui social spopola l’hashtag #TimDown

Problemi mercoledì mattina per gli utenti della linea Tim, sia fissa che mobile. Come si può vedere dalla mappa di Downdetector, le zone interessate ricoprono tutto il Paese, comprese anche la Romagna. Tim ha reso noto che i problemi di connessione sono concentrati sulla clientela "business". I sistemi operativi hanno individuato le cause, ma le difficoltà di accesso sono in avanzata fase di risoluzione. Sui social network spopola l’hashtag #TimDown.

La maggior parte degli utenti più esperti indica il problema nei Dns - il Domain Name System, il sistema che di fatto "traduce" i nomi dei nodi d’accesso alla Rete - di Tim. Una possibile soluzione, suggerita in diversi forum e discussioni online, è quella di cambiare i Dns della propria connessione e provare a riavviare il pc. La soluzione, però, sembra non funzionare per tutti: E' probabile che il malfunzionamento non riguardi solamente i server Dns, ma anche altri apparati dell’infrastruttura tecnologica. I tecnici Tim sono già al lavoro per risolvere la problematica.