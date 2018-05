Esperienza di tirocino in un nido meldolese per due studentesse spagnole

Il Nido Pulcino scelto come sede di un tirocino erasmus che si concluderà a giugno. Impegnate nell'attività sono due studentesse spagnole, Lucia Gomez, dell'Istituto Julio Verne di Leganes -Madrid, e Esther Sanches, dell'Istituto Eciud escolar di Madrid. In occasione della Giornata Europea, in programma mercoledì, uno staff di quattro docenti visiterà il nido meldolese. Saranno presenti il sindaco Gian Luca Zattini, il vice-sindaco Anna Vallicelli e il direttore dell'Istituzione Marco Ricci, e la coordinatrice psicopedagogica, Fabiola Crudeli e il team delle educatrici del nido.