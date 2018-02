Tombolata alla casa di riposo "Orsi Mangelli" grazie al Lions Club Forlì Host

Dal 2009 a questa parte il Lions Club Forlì Host ha dedicato ogni anno diversi pomeriggi agli anziani ospiti delle Case di riposo "Orsi Mangelli", la struttura di Vecchiazzano donata al Comune di Forlì dall'omonima famiglia di imprenditori, ora gestita dal Consorzio Archimede, e "Residenza Pietro Zangheri", situata quest'ultima nel centro storico di Forlì; costituita nel 1886 e immersa in un vastissimo parco voluto proprio dal naturalista Pietro Zangheri (1889-1983), al quale l'istituzione è intitolata, essendone stato prima dipendente in qualità di ragioniere e poi di direttore.

Domenica scorsa, per il nono anno consecutivo, un gruppo di soci, coordinato da Foster Lambruschi, secondo vice presidente del club, e composto da Meris Dall'Agata, Fiorenza Danti, Lidia Giacometti, Fiorella Mangione, Ivo Bassi, Nicola Mangione, ha organizzato, in collaborazione con le animatrici e gli animatori della Cooperativa Cad, diverse tombole per un centinaio di ospiti della Orsi Mangelli, consegnando al termine 300 euro alla direzione affinché acquisti per i vincitori quanto a loro necessario come capi di vestiario o altri beni di prima necessità.

Il prossimo appuntamento si svolgerà presso la Residenza Zangheri domenica 25 marzo con la ormai classica "Super Tombola di Pasqua". In questo modo si intende dare continuità ad un service che caratterizza l'attività del Lions Club Forlì Host sempre più rivolta alle problematiche delle persone molto anziane più bisognose e fragili, ospitate in strutture protette.