Red Ronnie lancia nuovi artisti: il forlivese Tommaso Venturelli aprirà a Milano il concerto di Jovanotti

Tommaso Venturelli aprirà il concerto di Jovanotti in programma martedì al Mediolanum Forum di Milano. Il giovane cantautore forlivese ha raggiunto questo traguardo grazie a Fiat Music, un format promosso da Red Ronnie per dare visibilità agli artisti della Nuova Era. Lo storico critico musicale e conduttore televisivo definisce infatti Fiat Music una rivoluzione nel mondo della musica italiana per “dare spazio a chi la musica la crea, non a chi interpreta emozioni scritte da altri”.

Venturelli si era fatto notare da Red Ronnie nella tappa torinese del Fiat Music Tour per poi guadagnarsi l’invito a esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo in occasione della serata conclusiva del format. Il ventenne cantautore prodotto dal Deposito Zero Studios di Forlì avrà l’occasione di presentare al pubblico del forum brani come “Margherita”, “Pago Io” o “Tanto fuori si sta bene”, diventati in pochi mesi virali sul web, con centinaia di migliaia di visualizzazioni e ascolti su YouTube e Spotify.

La roulotte di Fiat Music sarà presente al Royal Garden Hotel adiacente al Mediolanum Forum, dalle 14 di martedì e mercoledì in occasione delle due date milanesi del tour Lorenzo Live 2018. In questo spazio saranno ospitati i giovani talenti musicali che cercheranno di seguire la stessa strada del giovane cantautore forlivese.