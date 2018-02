Topi d'auto col telecomando clonato rubano in zona piscina

Una modalità di rubare dentro le auto non prevede cacciavite, arnesi da scasso e altri attrezzi per mandare in frantumi i vetri. Esistono infatti apparecchi elettronici che “rubano” le frequenze dei telecomandi e permettono così di aprire comodamente le auto una volta che il proprietario si è allontanato. E' necessario essere nei pressi quando il proprietario chiude la sua auto, ma questo nei posti affollati non è un problema.

Secondo quanto riporta una segnalazione di una cittadina, un furto del genere si è verificato martedì pomeriggio nella zona della piscina comunale. I ladri, grazie a questi telecomandi, hanno rubato i soldi e le carte di credito da una borsa che era stata nascosta in un bagagliaio da una malcapitata che non si è ritrovata l'auto fisicamente forzata.

Spiega la segnalante: “Si aggirano per Forlì persone munite di telecomandi che interferiscono con la chiusura centralizzata delle auto. Alla mia collega hanno rubato soldi dal portafogli e la Conad Card. Aveva lasciato la sua borsa nel bagagliaio dell'auto. Credo sia importante diffondere questo allarme perché sono tante le persone che lasciano in auto oggetti personali, anche importanti come le chiavi di casa e altro”.