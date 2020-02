Topi d'auto in azione tra Pievequinta e Casemurate lungo la Cervese

Ladri in azione nella nottata tra mercoledì e giovedì tra Pievequinta e Casemurate, lungo la Cervese. I "soliti ignoti" hanno preso di mira le auto in sosta. "Da una - si legge nella testimonianza riportata sulla pagina Facebook del gruppo "Ravenna Sos Sicurezza" - hanno rubato una borsa con dei soldi e una sacca con materiale da ginnastica di una ragazza. Hanno rotto una serratura nel tentativo di entrare, smembrandola completamente, ma non ci sono riusciti grazie ad un catenaccio interno". I casi sono stati denunciati giovedì mattina ai Carabinieri.