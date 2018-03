Torna a Castrocaro il festival delle "Vocine nuove", i vincitori a Sanremo.doc

Torna il festival delle Vocine Nuove a Castrocaro. Il Comune e Castrumcari presentano l'edizione 2018 del concorso canoro internazionale per bambini e ragazzini fino a 14 anni “Vocine Nuove Castrocaro”, marchio registrato del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ideato e diretto da Catia Conficoni. Quest'anno Vocine Nuove Castrocaro si veste di novità. Innanzitutto la location cambia: ad ospitarlo sarà il magnifico Palazzo Piancastelli di proprietà della Fondazione Dino Zoli, ormai chiuso da anni ma rimasto impresso nella memoria di tutti i cittadini come uno dei luoghi più belli della città. Aprirà le sue porte per accogliere più di 200 persone fra bambini e famiglie da tutta Italia e dall'estero nei quattro weekend di aprile e per la finalissima di sabato 19 maggio.

Il programma è ancora più ricco: le giornate di sabato saranno formative, e per la prima volta vedranno i partecipanti e chi vorrà iscriversi successivamente, ballare, cantare e divertirsi nelle masterclass di vocal fitness, dirette dal docente Federico Lodato, che condurrà le lezioni con il metodo di vocallenamento ideato da Barbara Somogyiova. Nel pomeriggio, invece, a condurre le lezioni ci sarà Ariane Salimata Diakité, corista di Laura Pausini. Il tutto terminerà domenica pomeriggio, dopo le audizioni con la giuria. I vincitori (uno baby e uno junior), si esibiranno a Sanremo.doc 2019 e i primi tre di ogni categoria realizzeranno un videoclip personalizzato girato per le strade e borghi di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il sindaco Marianna Tonellato spiega che “Vocine Nuove Castrocaro in questa edizione è frutto di collaborazione e voglia di investire in produzioni di grande qualità, che abbracciano cultura musicale, turismo, benessere e sport. E' il frutto di tanti incontri assieme a Catia Conficoni, un vero vulcano di idee, Luigi Pretolani di Romagna Musica ed Entroterre Festival, indispensabile e professionale direttore artistico ed organizzatore, la Fondazione Dino Zoli, che ha voluto credere in questo progetto cedendo gratuitamente i suoi meravigliosi spazi, nonché la Wellness Valley, che ha inserito l'evento all'interno della Rassegna 2018 della Wellness Week, dando così grande risalto al nostro territorio che non rientra formalmente all'interno del distretto del benessere, ma ne può far parte con le novità proposte quest'anno.

La kermesse canora rientra nel progetto complessivo che vede la rinnovata collaborazione fra il Comune ed il Castrumcari, che da quest'anno è diretto artisticamente da Luigi Pretolani di Romagna Musica, chiamato a condurre gli eventi di maggior rilievo che si svolgono nel Comune per l'anno 2018".