Torna a far parlare di sè dopo la denuncia: allontanato dal territorio comunale di Forlì

Pochi giorni fa era stato denunciato a piede libero perchè trovato in possesso di un coltello. Nuovi guai per un trentenne di origine brasiliana. L'individuo si è fatto notare per il comportamento molesto nei confronti di clienti di locali pubblici, rendendo necessario l'intervento delle Volanti della Questura di Forlì. Dagli accertamenti è emerso che il trentenne, residente nel bolognese, si trovava in città da circa due settimane, alloggiato in un albergo del centro. Al termine delle formalità di rito il questore ha disposto l'allonamento dal comune di Forlì, firmando il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per un anno. Il provvedimento è il frutto della valutazione della pericolosità sociale desunta dai suoi precedenti, dai comportamenti molesti segnalati in tre occasioni, e dalla denuncia a suo carico per il porto illegale del coltello.