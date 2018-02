Torna a Forlì Monsignor Marco Frisina per un laboratorio di canto liturgico

Sono più di 150 i coristi iscritti al laboratorio di canto liturgico che si terrà da venerdì a domenica presso la chiesa di Regina Pacis a Forlì con Monsignor Marco Frisina, compositore di musica sacra noto in tutto il mondo. Il Maestro soggiornerà nella nostra città da venerdì a domenica per incontrare i cori della Romagna per un approfondimento sul canto liturgico. Nei momenti liberi Monsignor Frisina sarà accompagnato in visita alla città, mentre il momento conclusivo del laboratorio sarà la celebrazione eucaristica domenica alle 10.30 aperta a tutta la cittadinanza, nella quale don Frisina dirigerà tutti i coristi al termine di un’esperienza di formazione accolta con entusiasmo nel territorio.

Si tratta del primo laboratorio di canto liturgico organizzato con il Maestro e le date sono state decise due anni fa per i tanti impegni internazionali del compositore. I cori coinvolti provengono dalla Romagna e nell’ultimo mese si sono dedicati allo studio del repertorio che verrà approfondito nel laboratorio ed eseguito nella Messa di domenica. La diffusione della notizia dell’attivazione del laboratorio è stata velocissima e in pochissimo tempo sono state raccolte le adesioni dei coristi che parteciperanno all’esperienza che non si ripeterà a breve.