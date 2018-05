Torna a Forlì nonostante il divieto: denunciata dalla Polizia

E' tornata a Forlì senza alcuna autorizzazione, violando il foglio di via obbligatorio. Una cittadina romena, senza fissa dimora e con qualche precedente alle spalle, è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Loretta Bignardi. La donna, colpita dal foglio di via con divieto di ritorno per due anni, è stata di nuovo colta nella città mercuriale, non fornendo fornire una valida giustificazione alla violazione del provvedimento.