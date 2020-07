Torna "Coltiviamo la legalità": presentazione dei progetti entro il 10 agosto

Confermato anche per il 2020 dal Comune di Forlì un programma di attività per la promozione della Legalità, con iniziative che saranno organizzate in modo conforme alle necessità di sicurezza e alle prescrizioni di prevenzione rispetto all'epidemia covid-19. Il budget messo a disposizione dal Comune è di 9mila euro e servirà per la copertura parziale delle spese di ogni progetto (pari al 60% del costo degli stessi e comunque non oltre alla i 3mila euro). Potranno proporre progetti per “Coltiviamo la Legalità 2020” le associazioni iscritte negli appositi registri regionali o provinciali o nell'elenco comunale delle libere forme associative che dimostrino esperienza e capacità realizzativa.

Particolare attenzione sarà riservata alla coerenza, all'originalità, all'innovazione, alla fattibilità e alla potenzialità di coinvolgimento di soggetti della società civile secondo criteri democratici e pluralistici, con un limite di un solo progetto per partecipante. Il programma comprenderà, preferibilmente, un progetto per ogni ambito tematico: "Legalità nella quotidianità", "Sistemi di regole e Legalità", "Musica e Legalità". I progetti valutati positivamente verranno collocati in un elenco per ciascun ambito tematico funzionale alla redazione del programma globale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Potranno essere realizzati i progetti che avranno ottenuto il punteggio più alto in ciascuno degli ambiti tematici sino ad esaurimento budget. In linea con le normative in materia di Covid-19, ogni iniziativa dovrà poter essere realizzata sia con un pubblico dal vivo che in streaming. Le proposte dovranno essere presentate entro il 10 agosto. Tutte le informazioni, con l'avviso completo e gli allegati per la partecipazione, sono pubblicati sul sito www.comune.forli.fc.it nella sezione "Il Comune", rubrica "Bandi, gare avvisi e concorsi".