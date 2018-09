Torna la tradizionale “Lotteria della Solidarietà”, obiettivo 50mila tagliandi

E’ scattata nel pomeriggio di lunedì la 18° edizione della “Lotteria della Solidarietà”: l’obiettivo è arrivare a quota 50.000 tagliandi. Nelle 17 edizioni trascorse ne sono stati staccati 396.000, capaci di fruttare al volontariato risorse per 312.000 euro. “La Lotteria – dichiara il presidente degli Amici di don Dario, Alberto Bravi – ripropone l’autofinanziamento del mondo del ‘non profit’ locale, grazie alla rete sempre più consistente di associazioni ed imprese. Alle organizzazioni partecipanti verrà, infatti, stornato il 70% del valore dei biglietti come contributo alle loro attività, in misura proporzionale al numero dei tagliandi da 1 euro collocati da ciascuna”. “Anche quest’anno – ricorda il consigliere di Assiprov Fabio Fabbri - attraverso il ricavato della vendita dei blocchetti si vuole contribuire alla realizzazione di un progetto sociale tra i diversi presentati, valutato come il più meritevole per innovazione e progettualità di rete da apposita commissione, secondo le modalità prescritte dal Regolamento pubblicato online”.

Come dal 2000, primo anno assoluto dell’iniziativa, fra i beneficiari dell’iniziativa continuerà a figurare il “Fondo Carcere” gestito dagli “Amici di Don Dario”. “Alla popolazione residente nel penitenziario forlivese – riprende Bravi – mancano molte cose. Da qui la necessità di continuare a rispondere alle necessità dei detenuti, alimentando tramite la Lotteria della Solidarietà, il fondo gestito dal cappellano del carcere, don Enzo Zannoni”. “La nostra meta ideale – dichiara la presidente del Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì Maurizia Squarzi - è promuovere l’integrazione fra le diverse organizzazioni del terzo settore, per far crescere la cultura della solidarietà. Lo scorso anno è stato favorito il progetto “Un Angolo per tutti” dell’Associazione Paolo Babini: si tratta di uno spazio attrezzato per bimbi e ragazzi presso il chiosco “Piada52”, nell’area verde di via Dragoni”.

“Diciotto edizioni consecutive – precisa l’assessore comunale al welfare Raoul Mosconi – significano che il progetto è ormai parte integrante delle buone pratiche della nostra comunità, ma anche che siamo di fronte ad un nuovo modello di welfare per promuovere l’innovazione”. I 15 coupon presenti su ogni biglietto, oltre a partecipare a 150 premi in palio, danno diritto alla consumazione gratuita di cinque caffè in altrettanti pubblici esercizi, una tisana, due piadine romagnole e 6 ingressi omaggio ad altrettanti musei del territorio: a Forlì Palazzo Romagnoli e la Pinacoteca presso i Musei San Domenico, a Forlimpopoli il Museo Aldini, a Modigliana la Pinacoteca comunale, a Pianetto di Galeata il Museo civico Mambrini e a Castrocaro la Fortezza. E’ già possibile ritirare i blocchetti della 18° edizione della Lotteria della Solidarietà presso la sede degli Amici di Don Dario, posta in via Dandolo 18 a Forlì.

La vendita dei biglietti sarà possibile sino al 15 gennaio 2019. I 150 premi in palio, consistenti in buoni acquisto che vanno dai 1.500 euro del primo estratto spendibile presso l’Agenzia Viaggi Fortuna di Forlì, ai “coupon” da 600 e 300 euro del 2° e 3° premio, utilizzabili entrambi presso il “Centro Radio Tv Casadei Expert” di Forlì, verranno estratti nella serata di venerdì 25 gennaio 2019. La selezione dei progetti presentati dalle cooperative sociali che avranno chiesto di accedere al contributo 2018/2019, è disciplinata da un apposito regolamento pubblicato sul sito web di Assiprov e del Consorzio Solidarietà Sociale.

L'iniziativa è promossa da Amici di Don Dario onlus, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e Assiprov, l’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. L’edizione 2018 annovera, quali media-partners, i quotidiani Forlì Today, Corriere Romagna e Il Resto del Carlino.