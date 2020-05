Torna sabato il mercato ambulante sia a Predappio che a Modigliana. A Predappio i banchi sosteranno in Piazza Sant'Antonio. Per rispettare le normative sarà allestito un ingresso ed un'uscita. "Chiediamo a tutti di prestare attenzione alle indicazioni che verranno fornite - è l'appello del sindaco Roberto Casali -. A chi si reca in farmacia, viene consigliato l'accesso da via Zara". A Modigliana, oltre ai banchi alimentari in piazza Matteotti, saranno presenti anche quelli dell'abbigliamento e generi vari in piazza Don Minzoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spiega il sindaco Jader Dardi: "Si tratta anche in questo caso di una sperimentazione che tiene conto delle disposizioni Covid che prevedono una area di entrata e uscita con l'obbligo all'interno del mercato di indossare la mascherina e mantenere le distanze prescritte dalle disposizioni vigenti. A presidiare l'area, oltre alla Polizia municipale saranno presenti i volontari della Protezione civile a cui rinnovo il mio ringraziamento".