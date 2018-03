Tornano le "Letture a voce alta": bimbi protagonisti all'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Si è svolto martedì il primo appuntamento del 2018 delle letture a voce alta dei bambini all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Come nell'edizione del 2017, il primo anno dell'iniziativa, le "Letture a voce alta" degli studenti della scuola elementare Duilio Peroni di Vecchiazzano, hanno riscosso una grande partecipazione da parte di operatori e pazienti, che si trovavano nell'atrio del padiglione Morgagni del nosocomio.

"Questo progetto, nato lo scorso anno scolastico - spiega la maestra Lara Verni - grazie alla collaborazione con l'Ausl Romagna Cultura, mette proprio al centro i bambini e la lettura. La scuola che lo promuove è la primaria “D. Peroni” di Vecchiazzano, facente parte dell’Istituto Comprensivo n.7 di Forlì. Stimolare i bambini alla lettura è fondamentale, anche se nel nostro paese non è una pratica così diffusa…Eppure trasmettere ai nostri piccoli la curiosità per i libri e abituarli a leggere è importantissimo. Bisogna promuovere libri e lettura e ciò è importante per innumerevoli motivi".

Si sono alternati sul palco, per leggere brani e recitare poesie, Laura Farneti, Sarah Fantinelli, Nicola Di Domenico, Melissa Tesei, Lorenzo Forti, Nicola Giani, Riccardo Sansovini e Letizia Portolani. Oltre a racconti e novelle, i bambini hanno letto anche alcuni brani sulla Costituzione italiana, richiamando diritti e doveri, discussi durante un progetto elaborato durante l'anno in classe. Il prossimo appuntamento con le letture è fissato per martedì 17 aprile, alle 10, sempre nell'atrio del Padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì.